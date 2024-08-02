Сенатора России задержали за убийство

Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева подозревают в причастности к организации убийства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства.

Глава комитета Совфеда по регламенту подтвердил, что с подозреваемого сенатора сняли неприкосновенность. На выходе с заседания его задержали сотрудники прокуратуры.

Дмитрий Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

В верхней палате парламента Дмитрий Савельев был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам с октября 2016 по ноябрь 2023 года. Затем вошел в комитет по экономической политике.