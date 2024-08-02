Четверо пострадали в ДТП с фурой в Лодейнопольском районе

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и по касательной врезался в фуру MAN на 202-м километре трассы Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе.

Сигнал об аварии поступил в экстренные службы 2 августа в 14:10. После удара легковая машина вылетела с дороги в кювет. Пострадали трое пассажиров и водитель.

Прибывшие спасатели помогли им выбраться из автомобиля. От помощи медиков они отказались. Обстоятельства ДТП устанавливаются.