Стало известно, когда замедлится рост зарплат в России

Из-за перегрева рынка труда темпы роста зарплат в России приблизились к пику. Ожидать их замедления стоит не раньше 2025 года. Такие сроки назвали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Согласно данным Росстата, в мае 2024 года номинальные зарплаты увеличились на 17,8 %. В апреле – на 17 %. В реальном выражении (после вычета инфляции) рост составил 8,8 % и 8,5 % соответственно.

С января по март прирост оценивается в 19,5 % и 11 %. Как отмечают в Минэкономразвития, к концу года рост номинальных зарплат составит 13,6 %, после чего на протяжении 2025-2027 он будет снижаться до 6,6 %.