Автобус горел во Всеволожске

Вечером 2 августа на парковочных местах рядом с торговым комплексом «Лента» на Дороге Жизни во Всеволожске загорелся белый автобус.

По словам очевидцев, в кабине горело место водителя. Сигнал о горящем транспортном средстве поступил в экстренные службы 22:30.

Через 20 минут пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали дежурные смены 93 и 96 пожарно-спасательных частей.