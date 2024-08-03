Автобус горел во Всеволожске

Вечером 2 августа на парковочных местах рядом с торговым комплексом «Лента» на Дороге Жизни во Всеволожске загорелся белый автобус.
По словам очевидцев, в кабине горело место водителя. Сигнал о горящем транспортном средстве поступил в экстренные службы 22:30.
Через 20 минут пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали дежурные смены 93 и 96 пожарно-спасательных частей.
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23.05.2022 1811