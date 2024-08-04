Пожилой водитель «Субару» потерял сознание за рулем и сбил двух пешеходов в Ленобласти

Один прохожий погиб, второй находится в реанимации с тяжелыми травмами.
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск».
По имеющимся данным, 67-летний водитель «Субару» по ходу движения потерял сознание за рулем и выехал на тротуар, где перевернулся и загорелся.
В результате ЧП погиб 23-летний местный житель, проходивший в этот момент по тротуару. Еще один пешеход находится в тяжелом состоянии.
По факту дорожной аварии полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ст.264 ч. 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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