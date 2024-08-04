Россиян предупредили о новой схеме обмана украинских мошенников

Россиянка внесла предоплату за домик на базе отдыха через соцсети и оказалась в черном списке.
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты из Украины рекламируют в соцсетях акционные предложения отдыха на загородных базах. После внесения предоплаты злоумышленники исчезают.
Одной из жертв аферистов стала семейная пара с Урала. Россияне заплатили за отдых, однако позже оказались в черном списке аккаунта, продававшего путевки. Мошенническая схема, отметили в МВД, реализуется преимущественно в запрещенной в России социальной сети.
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