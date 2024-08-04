Новая неделя в Петербурге начнется с ливней и грозы

МЧС снова предупреждает о ненастной погоде в Северной столице.
В Санкт-Петербурге в понедельник, 5 августа, сохранятся сложные погодные условия, предупреждает МЧС.
Согласно прогнозу «Северо-Западное УГМС», в городе на Неве в понедельник пройдут ливни с грозой.
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы., — указано в сообщении.
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