Ленобласть ждут еще три дня ливней с грозой

В начале новой недели жителей и гостей региона ждут сложные погодные условия.

Согласно прогнозу МЧС, с 5 по 7 августа включительно в Ленинградской области ожидается ряд неблагоприятных климатических явлений.

05-07 августа местами дожди, в отдельных районах ливни, грозы, — передает ведомство.

5 августа днем облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер северный, северо-восточный ночью 1-6 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 гр., местами до +8 гр., днем +20…+25 гр. Атмосферное давление будет слабо повышаться.