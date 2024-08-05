Водителей слишком громкого транспорта стали наказывать в Петербурге

Северная столица стала первой в России, где начал действовать специальный механизм по пресечению особо шумной езды на автомобилях и мотоциклах.

Теперь любителей поразить окружающих громкостью двигателя могут наказать по двум административным статьям: за превышение уровня шума и внесение конструктивных изменений в ТС. При этом возмутители спокойствия могут в течение 10 дней вернуть свой транспорт в надлежащий вид — к заводским настройкам. Менее приятный сценарий подразумевает аннулирование регистрации имеющих номеров.

Местные правоохранители уже получили приборы для замера уровня шума, которые испробовали на минувших выходных. Итог — 15 случаев нарушения.