Ставка присоединения к электросетям в России может вырасти вдвое

Глава «Россетей» Андрей Рюмин попросил правительство РФ увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое, до 10 тысяч руб. за 1 кВт. Несмотря на отмену в 2022 году льготного подключения, текущие ставки не покрывают фактических расходов. По версии компании, рост ставок – «объективная необходимость».

Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующее письмо гендиректора «Россетей» Андрея Рюмина направлено премьеру Михаилу Мишустину.

По оценкам представителя предприятия, с 1 января 2025 года минимальная ставка должна вырасти до 10 тысяч рублей за 1 кВт вместо текущих 5,57 тысячи рублей. Максимальный уровень ставки Андрей Рюмин предлагает установить на уровне 20 тысяч рублей вместо текущих 11,17 тысячи рублей.

Речь идет о технологическом присоединении, которое выполняется для первого подключения энергетических установок потребителей к электросетям или расширения мощностей. С 1 июля 2022 года правительство ввело минимальный и максимальный размеры платы за 1 кВт, для льготных категорий граждан действует сниженная ставка.

Устанавливают плату за подключение региональные власти. Размер платежа также зависит от расчетной мощности. При подключении домов, удаленных от сетей более чем на 300 метров в городе и более чем 500 метров в сельской местности, требуется оплатить строительство «последней мили» по стандартизированным ставкам.