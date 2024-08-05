Газель опрокинула светофор на голову школьнице в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
gazel.png__600_16x9
Фото: ГУ МВД

На проспекте Королева в Санкт-Петербурге газель под управлением 24-летнего водителя сбила светофор с дорожными знаками, который упал на 13-летнюю школьницу.  

Машина съезжала с тротуара в районе пешеходного перехода и задела светофорную стойку с дорожными знаками, которая упала на семиклассницу. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Школьница шла на разрешающий сигнал светофора вместе с сопровождающей женщиной. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали. В 2024 году водителя газели 14 раз привлекали за нарушение ПДД.

Вам будет интересно
Газель опрокинула светофор на голову школьнице в Петербурге газель
Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам
В Москве начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. Нововведение может распространиться на всю Россию. За...
17.04.2024 1454
Автор