Газель опрокинула светофор на голову школьнице в Петербурге

На проспекте Королева в Санкт-Петербурге газель под управлением 24-летнего водителя сбила светофор с дорожными знаками, который упал на 13-летнюю школьницу.

Машина съезжала с тротуара в районе пешеходного перехода и задела светофорную стойку с дорожными знаками, которая упала на семиклассницу. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Школьница шла на разрешающий сигнал светофора вместе с сопровождающей женщиной. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали. В 2024 году водителя газели 14 раз привлекали за нарушение ПДД.