В 12 регионах России начали отслеживать внешний вид артистов на публичных выступлениях

В России 12 регионов начали пользоваться рекомендациями Министерства культуры о внешнем виде артистов, выступающих на мероприятиях, где могут быть несовершеннолетние.

Среди них Архангельская, Калининградская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Владимирская, Астраханская, Еврейская автономная области, Ставрополье, Забайкальский край, республики Алтай и Чувашия, пишут «Известия».

В Белгородской области люди, назначенные контролировать процесс, посещают генеральные репетиции, где отслеживают внешний вид артистов на соответствие требованиям. Речь о морально-этических нормах на мероприятиях без ограничений по возрасту. Подобным подходом планируют воспользоваться и в Забайкальском крае.

Рекомендации появились после скандального появления певицы Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в День защиты детей, который проходил в Уфе.