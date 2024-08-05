Синоптик Александр Колесов обрисовал грибную обстановку в Ленобласти

Главный синоптик Северной столицы, будучи в отпуске, опубликовал «грибной» пост в свой телеграм-канале.

Он отметил, что в нынешнем году погода выдалась удачной — «очень тепло и увлажнения хватает».

«Если на Карельском перешейке грибов мало, то в Ломоносовском районе хватает. Конечно, как обычно, очень много червивых. Получается, что две трети всего найденного оставляешь в лесу», — поделился специалист.

Несмотря на это, по наблюдениям синоптика, грибов всё же достаточно, если сравнивать с прошлым годом.

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«Лисичек ещё много, белые есть, но все почти червивые даже маленькие. А вот красных хватает, они и дают основную грибную массу, так как много чистых», — пояснил Колесов.

Также специалист отметил, что «в лесу постоянно мокро. Но погода восстанавливается».

«Сегодня ещё кратковременные дожди, а на неделе их будет меньше. Основная зона с осадками уходит на юг. Да и тепло все ещё остается, +20…+25 гр. на всю рабочую неделю».