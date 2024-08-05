В Петербурге почти неделю ищут бесследно пропавшую 29-летнюю девушку

О судьбе Марьям Пуджа ничего неизвестно с конца июля.
В Санкт-Петербурге ведутся поиски пропавшей 29-летней девушки. Пуджа (Плаксина, Абу-Хейран) Марьям Ясеровна бесследно исчезла еще 30 июля. На связь с близкими она не выходит.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении девушки, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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