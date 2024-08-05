В Ленобласти помогут бойцу СВО получить положенные выплаты после ранения

Военнослужащий дважды получал ранение в зоне боевых действий, и после второго раза выплаты не были перечислены. Вероятно, из-за того, что ленинградец проходил лечение в другом регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал разобраться в ситуации военнослужащего, который недополучил выплату после ранения в зоне СВО.

На прямой линии к главе региона обратилась супруга ветерана, заявившая, что ее муж дважды был в зоне СВО и в обоих случаях получал ранение. При этом в первый раз проблем с выплатами не происходило, а во второй уже возникли сложности — во время лечения во Владивостоке пришли только единовременная и выплата от Ленобласти.

То что наша региональная выплата была, это хорошо, значит отлажен механизм. Но то, что подобная ситуация происходит, к сожалению, это не первый раз. В момент передислокации, когда люди уходят в отпуск, получают ранение, система иногда дает такой сбой по выплатам. Обычно мы это помогаем восстановить через систему областного военкомата, через Министерство обороны. Мы наладили здесь контакт и в большинстве случаев, ну, в 90% случаев, это все решается, — объяснил губернатор.

Александр Дрозденко заявил, что проблема с выплатами будет решена и в довольно сжатые сроки.