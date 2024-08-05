В Ленобласти помогут бойцу СВО получить положенные выплаты после ранения

Военнослужащий дважды получал ранение в зоне боевых действий, и после второго раза выплаты не были перечислены. Вероятно, из-за того, что ленинградец проходил лечение в другом регионе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал разобраться в ситуации военнослужащего, который недополучил выплату после ранения в зоне СВО.
На прямой линии к главе региона обратилась супруга ветерана, заявившая, что ее муж дважды был в зоне СВО и в обоих случаях получал ранение. При этом в первый раз проблем с выплатами не происходило, а во второй уже возникли сложности — во время лечения во Владивостоке пришли только единовременная и выплата от Ленобласти.
Александр Дрозденко заявил, что проблема с выплатами будет решена и в довольно сжатые сроки.