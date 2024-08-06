В Петербурге прошли соревнования «Лучший добровольный пожарный»

На учебно-тренировочном полигоне МЧС Петербурга прошел региональный этап конкурса «Лучший добровольный пожарный». В состязаниях участвовали команды «5-й караул», «Экстремум» и АНО ДПО «Общество за безопасность».

Конкурсанты ответили на 20 теоретических вопросов, затем прошли практические испытания. Им нужно было надеть спецодежду, оказать первую помощь и развернуть автоцистерну.

Мероприятие прошло в непростых погодных условиях. Несмотря на это, участники продемонстрировали высокие результаты и сплоченность.