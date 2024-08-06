«Роженица стояла с молчащим ребенком на руках». Медики реанимировали новорожденную во Всеволожском районе

За прошлую неделю ленинградская скорая помощь отработала 9863 вызова. Это на 116 больше, чем неделей ранее. Госпитализация понадобилась 2736 жителям. К детям за неделю врачи выезжали 1449 раз.
В Мурино Всеволожского района у женщины стремительно начались роды. Вместе с супругом они только собирались ехать в больницу, а скорую помощь уже встретили с ребенком на руках.
Новорожденная молчала, кожа была синего цвета. Медики просанировали дыхательные пути новорожденной, простимулировали ее, согрели, и девочка закричала. Маму и ребенка госпитализированы во Всеволожский роддом.
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21.06.2024 1657