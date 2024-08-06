Дети участников СВО поступают в вузы по квоте

В 2024 году по отдельной квоте для участников СВО и их детей в вузы Санкт-Петербурга поступили 1252 человека. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Отдельная квота появилась два года назад.

Ранее существовала только особая квота, по которой дети-инвалиды и сироты могли поступить в университет по упрощенной системе – в рамках отдельного конкурса, где проходные баллы ниже.

Военнослужащих и их детей выделили в отдельную категорию. На них, как и на целевиков и льготников, ежегодно отводится по 10 % от бюджетных мест на каждом из направлений в вузах.