Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Вам будет интересно Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных Украина за неполные два месяца потеряла свыше 115 тыс. своих военных, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам,... 06.08.2024 29

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 370 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Caesar» производства Франции, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и два 152-мм орудия Д-20.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 51 беспилотный летательный аппарат.