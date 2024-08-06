Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 370 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Caesar» производства Франции, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и два 152-мм орудия Д-20.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 51 беспилотный летательный аппарат.