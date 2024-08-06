Обрушение потолка в подъезде дома в Выборге проверяет следственный комитет

Ведомство выясняет обстоятельства обрушения межэтажного перекрытия, на состояние которого ранее жаловались жильцы дома.
Следственный комитета по городу Выборгу начал проверку после сообщений об обрушении потолка в подъезде многоквартирного дома на улице Водной Заставы.
По поручению руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Сергея Тихоновича Сазина следственным отделом по городу Выборгу незамедлительно организована доследственная проверка, — указано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, ранее жильцы дома уже жаловались на постепенное разрушение потолка в подъезде, однако должностные лица не реагировали на пролблему
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05.08.2024 100