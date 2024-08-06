Вслед за СК обрушение потолка в подъезде дома в Выборге проверяет прокуратура

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Ведомство даст оценку действиям управляющей компании, обслуживающей дом.

Прокуратура Выборга также инициировала проверку обрушения потолка в подъезде жилого дома в Выборге. Ведомство намерено дать оценку деятельности управляющей компании и органов местного самоуправления, которые не реагировали на жалобы жителей высотки.

Выборгская городская прокуратура организовала проверку информации об обрушении межэтажного перекрытия в одном из подъездов дома № 6 по улице Водная Застава в городе Выборге, — передает ведомство.

Также проверку инцидента ранее начал Следственный комитет.

Вам будет интересно
Вслед за СК обрушение потолка в подъезде дома в Выборге проверяет прокуратура прокуратура, Выборг
В подъезде дома в Выборге рухнул потолок
В Выборге в одном из подъездов многоэтажного дома на улице Водной Заставы рухнул потолок.                     Видео: Наталья Шпехт.  Жительница дома рассказала в соцсетях,...
06.08.2024 93
Автор