Вслед за СК обрушение потолка в подъезде дома в Выборге проверяет прокуратура

Ведомство даст оценку действиям управляющей компании, обслуживающей дом.

Прокуратура Выборга также инициировала проверку обрушения потолка в подъезде жилого дома в Выборге. Ведомство намерено дать оценку деятельности управляющей компании и органов местного самоуправления, которые не реагировали на жалобы жителей высотки.

Выборгская городская прокуратура организовала проверку информации об обрушении межэтажного перекрытия в одном из подъездов дома № 6 по улице Водная Застава в городе Выборге, — передает ведомство.

Также проверку инцидента ранее начал Следственный комитет.