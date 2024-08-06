Девять километров трассы между Аннолово и «Южном полукольце» обновлены в рамках нацпроекта

Ремонт между Аннолово и федеральной трассой А-120 стал продолжением обновления региональных дорог около поселка Федоровское и проходил в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В процессе ремонта был заменен асфальт, укреплены обочины, поставлены новые остановки и нанесена разметка. Обновленная дорога проходит через поселок Форносово, где в асфальт были вмонтированы специальные датчики учета интенсивности движения, — рассказали в областном правительстве.

В прошлом году в Тосненском районе был отремонтирован участок от Федоровского до Аннолово, а чуть менее месяца назад был отремонтирован подъезд к поселку Войскорово от Московского шоссе.

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Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс 877 км.