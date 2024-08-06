Петербургское общество акварелистов выехало на пленэр в парк Монрепо

Сегодня, 6 августа, в Выборге проходит традиционный уже двадцатый ежегодный акварельный пленэр Viborg A La Prima.
По словам члена Союза художников и автора костюма Владимира Чернецкого, тема стаффажа будет каждый раз обновляться, но при этом должна перекликаться с Монрепо. Так в этом году выбрали тему шинуазри, обратились к утраченному в парке павильону Китайский зонтик. Акварелисты рисуют в Монрепо только один день до вечера.
Напоминаем, что каждый второй четверг месяца в выборгском музее-заповеднике действует акция — посетители могут попасть в парк абсолютно бесплатно. В августе такой день выпадает на 8 число, в сентябре на 12-е, а в октябре — на 10 число. Парк открыт для посетителей с 09:00 до 20:00. После восьми вечера и до 22:00 территория открыта только на выход.