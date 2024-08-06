Петербургское общество акварелистов выехало на пленэр в парк Монрепо

Сегодня, 6 августа, в Выборге проходит традиционный уже двадцатый ежегодный акварельный пленэр Viborg A La Prima.

«Начиная с минувшего года мы стали разнообразить темы и формат акварелей – прежде это были только пейзажи и портреты, – рассказала руководитель пленэра и арт-директор Общества Наталия Озерова. – И обратились к стаффажу как элементу, оживляющему пейзаж, дающему ему сюжетность. В нашем случае это модель в китайском костюме. Благодаря чему для художников главным сюжетом стала история парка Монрепо, его нынешние».

По словам члена Союза художников и автора костюма Владимира Чернецкого, тема стаффажа будет каждый раз обновляться, но при этом должна перекликаться с Монрепо. Так в этом году выбрали тему шинуазри, обратились к утраченному в парке павильону Китайский зонтик. Акварелисты рисуют в Монрепо только один день до вечера.

Напоминаем, что каждый второй четверг месяца в выборгском музее-заповеднике действует акция — посетители могут попасть в парк абсолютно бесплатно. В августе такой день выпадает на 8 число, в сентябре на 12-е, а в октябре — на 10 число. Парк открыт для посетителей с 09:00 до 20:00. После восьми вечера и до 22:00 территория открыта только на выход.