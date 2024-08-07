Петербуржец без прав сбил пассажира, выходившего из трамвая – видео

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего водителя Mazda 6, сбившего пассажира трамвая. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пешеход покидал транспорт на улице Большой Пороховской в Санкт-Петербурге. В результате ДТП получил тяжелые травмы. Водитель находился за рулем иномарки без прав.

Было заведено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.