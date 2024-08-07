Названы самые недооцененные профессии в России

Самыми недооцененными на рынке труда, по мнению россиян, являются профессии учителя (19 %), врача и медсестры (14 %), следует из исследования сервиса по поиску работы. Участие в опросе приняли 1600 человек.

Каждый десятый считает неоправданно низкой зарплату рабочих, каждый одиннадцатый – инженеров. Недооцененной работу дворников и уборщиков назвали 6 %, продавцов – 3 %.

Также 3 % россиян считают маленькой зарплату бюджетников. По 2 % опрошенных назвали слишком низкой заработную плату бухгалтеров и юристов.