Названы самые недооцененные профессии в России

Самыми недооцененными на рынке труда, по мнению россиян, являются профессии учителя (19 %), врача и медсестры (14 %), следует из исследования сервиса по поиску работы. Участие в опросе приняли 1600 человек.
Каждый десятый считает неоправданно низкой зарплату рабочих, каждый одиннадцатый – инженеров. Недооцененной работу дворников и уборщиков назвали 6 %, продавцов – 3 %.
Также 3 % россиян считают маленькой зарплату бюджетников. По 2 % опрошенных назвали слишком низкой заработную плату бухгалтеров и юристов.
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07.08.2023 3009