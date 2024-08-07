Эксперт: работоспособность YouTube в РФ восстановится в ближайшие дни

Об этом заявил ведущий аналитик Mobile Research Group.

Перебои в работе YouTube на территории России должны прекратиться в ближайшие дни. Речь может идти буквально о двух днях. Такое мнение выразил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Мутразин.

Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята, — заявил он.