Путин призвал власти регионов помочь Курской области после атаки ВСУ

Такую просьбу президент РФ озвучил в ходе совещания с членами правительства.
Президент России Владимир Путин попросил власти регионов оказать поддержку Курской области после атаки ВСУ.
Надеюсь, что и другие ваши коллеги из регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях должны все. Руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане, так что рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег из регионов, — озвучил глава государства на совещании с членами правительства.
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07.08.2024 68