Путин призвал власти регионов помочь Курской области после атаки ВСУ

Такую просьбу президент РФ озвучил в ходе совещания с членами правительства.

Президент России Владимир Путин попросил власти регионов оказать поддержку Курской области после атаки ВСУ.

Надеюсь, что и другие ваши коллеги из регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях должны все. Руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане, так что рассчитываю на поддержку вашу и ваших коллег из регионов, — озвучил глава государства на совещании с членами правительства.