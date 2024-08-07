Губернаторы регионов уже дали соответствующие поручения.

Ленинградская область и Санкт-Петербург окажут помощь Курской области после атаки украинских боевиков.

Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, 47-й регион отправит в Курскую область строителей и медиков.

В помощь Курской области Ленинградская направит строителей и медиков. Поручил Евгению Барановскому и Александру Жаркову срочно связаться с коллегами из Курска, чтобы предметно обсудить необходимую помощь, — заявил губернатор Ленобласти.

Также в подвергшийся атаке ВСУ регион будут направлены медики из Петербурга. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Договорились направить группу петербургских врачей для помощи пострадавшим. Выразил готовность принять детей из Курской области у нас в городе, — сообщил Беглов.