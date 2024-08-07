Полиция нагрянула с обысками в администрацию Тихвинского района

Оперативники экономического управления полицейского главка пришли с обысками в администрации Тихвинского района Ленобласти.

Поводом стало уголовное дело по части 3 статьи 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Речь идет об участке земли, который раньше принадлежал Минобороны. Администрация незаконно сдала его в аренду для рубки леса петербургской компании, хотя права на это не имела, сообщает издание 47news.