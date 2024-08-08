Департамент транспорта Москвы предложил операторам сервисов аренды электросамокатов увеличить размер штрафов за езду вдвоем до 100 тыс. руб. Аналогичное наказание ждет тех, кто доверит руль ребенку.

Департамент уже разослал письма с инициативой операторам сервиса аренды. В ведомстве напомнили, что аналогичные по сумме штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга.

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Напомним, в России за полгода 2024 года произошло более 1890 аварий с участием электросамокатов и других СИМ, что на 81% больше, чем годом ранее.