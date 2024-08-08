Заблудившегося пенсионера выели из леса в Приозерском районе

Поиски 70-летнего мужчины в лесу возле поселка Васильево в Приозерском районе завершены 8 августа около 13:00. Сообщение о том, что он заблудился, поступило 7 августа около 22:30.
По данным волонтеров, в экстренные службы обратилась соседка мужчины. С окраины поселка она слышала голос пенсионера, который раздавался издалека.
По данным Аварийно-спасательной службы, на поиски мужчины отправилась дежурная смена ПСО Приозерска. Спасатели нашли заблудившегося и вывели из леса.
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