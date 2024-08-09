Кратковременные дожди и до +25°С – погода в Ленобласти на 10 августа

Автор: Гузель Галимова
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В субботу, 10 августа, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Утром и днем в отдельных районах ожидаются ливни и грозы. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +12…+17°С, на востоке местами до +8°С, днем +20…+25°С, на западе местами до +18°С.

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08.08.2024 129
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