Минздрав хочет запретить людям с сексуальными расстройствами садиться за руль

Ведомство намерено обновить перечень заболеваний и расстройств, при которых запрещено управлять автомобилем.

Минздрав РФ предлагает внести в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством 10 наименований групп расстройств и заболеваний. Среди них — расстройства сексуального предпочтения и половой идентификации.

Также в обновленном перечне противопоказаний могут появиться такие расстройства, как: шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, умственная отсталость, эпилепсия и другие.

Информация об этом появилась в базе проектов нормативных правовых актов.