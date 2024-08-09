Минздрав хочет запретить людям с сексуальными расстройствами садиться за руль

Автор: Анастасия Щербакова
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Ведомство намерено обновить перечень заболеваний и расстройств, при которых запрещено управлять автомобилем.

Минздрав РФ предлагает внести в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством 10 наименований групп расстройств и заболеваний. Среди них — расстройства сексуального предпочтения и половой идентификации.

Также в обновленном перечне противопоказаний могут появиться такие расстройства, как: шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, умственная отсталость, эпилепсия и другие.

Информация об этом появилась в базе проектов нормативных правовых актов.

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