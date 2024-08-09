Минимальная стоимость кредита в РФ составила 19,4% годовых

После роста ключевой ставки ЦБ вверх пошли и ставки по кредитам.

На текущий момент минимальная процентная ставка по кредитам составляет 19,4%, выяснили «Известия». Причем фактические условия по займам оказываются хуже, чем в рекламе на сайтах.

Так, средний размер повышения ставок у крупнейших банков после роста ключевой составил 2.2%. У некоторых игроков рынка ставка составляет до 28%.

При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уверен, что фактические ставки гораздо выше — на уровне 30-35%. Теперь получить кредит по самым выгодным условиям становится сложнее. Эксперт отмечает, что для этого нужно соблюсти ряд требований. Например, приобрести страховку.