Жителей Ленобласти в субботу ждет ненастная погода

В регионе на протяжении всего дня ожидаются дожди разной интенсивности, грозы и сильный ветер.

Жителей и гостей Ленобласти предупредили об ухудшении погодных условий 10 августа. В регионе пройдут ливни с грозой, а порывы ветра местами составят до 15 метров в секунду.

Ветер ночью юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, на побережье Финского залива порывы до 15 м/с, — передает ведомство.