Ливни, гроза и до +21 °С днем: прогноз погоды в Ленобласти на 11 августа

В регионе, согласно данным МЧС, сохраняются сложные погодные условия.

В воскресенье, 11 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, также не исключаются ливни с грозой.

Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15 гр., днем +16…+21 гр. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится, — передает МЧС.