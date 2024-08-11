В Банке России назвали преждевременными разговоры о снижении ключевой ставки

Центробанк России считает, что говорить о снижении ключевой ставки пока рано, сообщил «Российской газете» зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Более детально сроки начала снижения ключевой ставки будет уместно обсуждать только тогда, когда с повестки полностью уйдет возможность ее дальнейшего повышения. Пока же, как вы можете судить по сигналу совета директоров, об этом говорить преждевременно», — сказал он.

Представитель ЦБ добавил, что продолжительный период высоких ставок необходим для борьбы с инфляцией. Главная задача ЦБ России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг.