Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной ВСУ. Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, 122 мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, три 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы: «Хортица» и «Нота», а также два склада боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе одна «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм пушка «Рапира».
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 70 военнослужащих, 14 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожены три склада боеприпасов.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции.