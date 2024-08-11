Продажи сувениров принесли Петербургу 11,8 млрд рублей

Санкт-Петербург с начала 2024 года принял 5 млн туристов. Это на 20 % больше, чем в 2023 году, сообщает «Петроград».
Продажи сувениров принесли городу почти 12 млрд рублей. Самые популярные: открытки художников, изображения города и сладости в тематических наборах. Туристы, приезжающие на обучение, тратят на сувениры на 30 % больше, чем другие.
В 2023 году продажи сувениров принесли городу 11,8 млрд рублей. Средний чек составил 1 340 рублей.
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07.08.2023 3017