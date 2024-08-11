Петербуржцы чаще используют СИМ как транспорт последней мили

В Санкт-Петербурге около 85 % всем поездок на электросамокате совершаются, чтобы добраться из точки А в точку Б. Об этом сообщает «Петроград».
В основном петербуржцы используют СИМ, чтобы добраться от дома до автобусной остановки или метро. Самое активное время для аренды самоката — утро и вечер.
Реже петербуржцы катаются на самокатах, чтобы развлечься. Для этого они выстраивают круговые маршруты, арендуют на более длительный срок. Лишь 5% водителей самокатов нарушают установленные правила.
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07.08.2023 3017