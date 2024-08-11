«Услышали, подходим уже»: спасатели вывели из леса у Новой Ладоги заблудившуюся женщину

В экстренные службы Ленобласти 10 августа поступила информация, что в лесном массиве в районе города Новая Ладога заблудилась пожилая женщина.

На поиски выехала дежурная смена ПСО города Новая Ладога. Спасатели обнаружили пострадавшую и вывели из леса.

Видео: аварийно-спасательная служба ЛО