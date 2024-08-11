Аналитики ожидают рекордных объемов ввода складских помещений в Петербурге и Ленобласти в этом году — планируется строительство 550 тысяч «квадратов», что на 40 тысяч квадратных метров, чем было введено в рекордном 2014 году.

Несмотря на значительные объемы строительства, уровень свободных площадей в регионе остается крайне низким — всего 0,4%. Это говорит о серьёзном дефиците.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в беседе с Online47 объяснил, помогут ли новые площади улучшить эти статистические данные и какие площадки в Ленобласти сейчас наиболее востребованные.

«Доступность и работа складов, как говорится, «особо не видна» для покупателя. Но на них действительно опирается буквально вся торговля, в частности ее бурными темпами растущая интернет-составляющая. <…> Ленинградская область имеет уникальный потенциал в логистике и транспорте. Уже сегодня это весьма развитые отраслевые комплексы, но не приходится сомневаться в том, что эта тенденция будет продолжаться», — отметил сенатор.