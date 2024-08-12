Отца подозревают в изнасиловании дочери. Семья пряталась у соседей в Лужском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию обратился житель Оредежского поселения Лужского района. Он сообщил, что укрывает в своей квартире соседей – девочку и ее мать – от отца и мужа.

Женщина объяснила приехавшим полицейским, что ее 43-летний супруг подверг их 10-летнюю дочь насилию. Это произошло в квартире дома на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге.

Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый работает курьером службы доставки и проживает в Оредежском сельском поселении.

Вам будет интересно
Отца подозревают в изнасиловании дочери. Семья пряталась у соседей в Лужском районе Лужский район, Ленинградская область
Видео: жительница Мурино пугала дочерей секс-игрушками и довела их до нервного истощения
Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в полицию Всеволожского района обратилась бабушка девочек в возрасте 14 и 9 лет. По...
16.12.2020 37006
Автор