Отца подозревают в изнасиловании дочери. Семья пряталась у соседей в Лужском районе

В полицию обратился житель Оредежского поселения Лужского района. Он сообщил, что укрывает в своей квартире соседей – девочку и ее мать – от отца и мужа.

Женщина объяснила приехавшим полицейским, что ее 43-летний супруг подверг их 10-летнюю дочь насилию. Это произошло в квартире дома на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге.

Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый работает курьером службы доставки и проживает в Оредежском сельском поселении.