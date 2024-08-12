В 2024 году выплаты на новое жилье получили 3800 петербургских семей

С начала 2024 года власти предоставили петербуржцам социальные выплаты на 14 млрд рублей. Это позволило 3800 семьям приобрести квартиру или дом, сообщает «АБН24».

Всего в 2024 году на эти цели направлены 20,7 млрд рублей. Они помогут оказать помощь 5200 семьям. Получить средства могут жители расселяемых коммунальных квартир, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, заемщики и созаемщики, молодые семьи.

Семьи с детьми-инвалидами, многодетные и расселяемые из коммунальных квартир получают выплаты в течение года благодаря дополнительным средствам в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».