Торжественные линейки в школах России в 2024 году могут пройти в другой день

Торжественные линейки в учебных заведениях России в 2024 пройдут 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

«Во всяком случае такие рекомендации Минпросвещения поступили в образовательные учреждения. А будет это или нет, решает сам регион и образовательные учреждения. В зависимости от обстановки», – рассказала Яна Лантратова

Депутат Госдумы уточнила, что в школах в этот день запланирована церемония поднятия флага и исполнение гимна, чествование педагогов, выступление родителей. А также награжденных участников СВО и другие мероприятия.