В Ленобласти ищут пропавшего почти полгода назад пенсионера

О судьбе 69-летнего жителя Луги ничего неизвестно с начала марта.
Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Петренко Александра Андреевича. 69-летний мужчина бесследно пропал в городе Луге Ленинградской области еще 8 марта. С тех пор о судьбе пенсионера ничего неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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