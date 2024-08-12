В Ленобласти ищут пропавшего почти полгода назад пенсионера

О судьбе 69-летнего жителя Луги ничего неизвестно с начала марта.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Петренко Александра Андреевича. 69-летний мужчина бесследно пропал в городе Луге Ленинградской области еще 8 марта. С тех пор о судьбе пенсионера ничего неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.