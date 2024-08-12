Путин: переговоры с Киевом исключены после нападения на приграничье

Президент России заявил, что о переговорном процессе теперь не может быть и речи.

В ходе оперативного совещания по ситуации в приграничных регионах России президент Владимир Путин, говоря о возможности переговоров с Киевом, исключил такую перспективу. Глава государства подчеркнул, что садиться за мирный стол с теми, кто отдает приказы атаковать гражданское население, недопустимо.

Судя по всему противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, о чем с ними вообще можно говорить, — цитирует президента РФ РИА Новости.