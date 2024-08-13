Ученые изучили старинное судно в Ладожском озере

Участники крупнейшей экспедиции в Ладожском озере изучили ранее найденное на глубине 34 метров старинное судно. Они обнаружили кирпичи, которые помогут понять принадлежность судна к стране, сообщает Neva.Today.

Работа состоит из трех частей: обследование дна, фото- и видеосъемка объекта, а также изучение специалистами Центра подводного археологического наследия ИА РАН.

Особенность затонувшего судна – барельеф в носовой части. Он украшен образом дельфина и раковины, что является символами паломничества.

Также среди находок кирпичи от камина с надписями HOGANAS, которые производились в Швеции. Это может указывать на то, какой стране принадлежит судно.