В Петербурге совестливый иностранец явился в полицию, чтобы признаться в краже

Мужчина забрал чужие деньги из банкомата, которые забыл владелец, а затем неделю испытывал муки совести.

В Петербурге на иностранца возбудили уголовное дело после того, как он похитил чужие деньги. Купюры в размере 4 тысяч рублей иностранец нашел в банкомате, у которого незадолго до кражи обслуживался другой клиент. Мужчина забыл взять банкноты и ушел, чем и воспользовался обвиняемый.

После кражи мигрант неделю испытывал муки совести, не мог есть и спать. В итоге мужчина пошел в полицию и во всем признался.

Написав явку с повинной, мужчина сдался и возместил ущерб потерпевшему. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу, — сообщает прокуратура города.