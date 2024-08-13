Ленинградские волонтеры отправились в Курскую область для помощи местным жителям

Как отметили неравнодушные жители Ленобласти, помощь поступает из всех уголков страны.

Волонтеры из ленинградской области Виктория Арсеева и Татьяна Догадина прямо сейчас находятся в Курской области, оказывая помощь местным жителям.

Виктория Арсеева, являющаяся членом общественной палаты Ленобласти, работает в Курске в одном из волонтерских центров по приему гуманитарной помощи. необходимое жителям продовольствие и вещи свозится со всех уголков страны.

Тем временем Татьяна Догадина закупила партию медицины и устройство для обнаружения дронов.

Сейчас в Курскую область активно поступает из 47-го региона гуманитарная помощь. Одна из последних отправок — от Женсовета Подпорожского района. В составе ценного груза: детские матрацы, спальные принадлежности, средства гигиены, продовольствие, корма для домашних животных и даже стиральная машина.

Отметим, пункты приема гуманитарной помощи для Курской области открыты во всех районах Ленинградской области. Адреса центров и списки необходимого мы публиковали ранее.